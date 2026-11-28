Решение канадского МИД вызвать российского посла Олега Степанова из-за инцидента в польском воздушном пространстве не удивило сенатора Григория Карасина. По его мнению, реакцию Оттавы объясняет её отношение к Украине.

Парламентарий поддержал ответ российского посла. Сам Степанов отметил, что до вызова в МИД канадские власти не обращались к Москве за разъяснениями, хотя у них была возможность это сделать. Убедительных доказательств вины России ему не представили.