«Потомки нацистов»: В Совфеде объяснили вызов посла России в МИД Канады
Сенатора Карасина не удивил вызов посла РФ в Канаде из-за инцидента в Польше
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Решение канадского МИД вызвать российского посла Олега Степанова из-за инцидента в польском воздушном пространстве не удивило сенатора Григория Карасина. По его мнению, реакцию Оттавы объясняет её отношение к Украине.
«Канада известна своими пронацистскими относительно Украины настроениями. Там живёт очень много потомков бывших гитлеровских наймитов украинских нацистов», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Парламентарий поддержал ответ российского посла. Сам Степанов отметил, что до вызова в МИД канадские власти не обращались к Москве за разъяснениями, хотя у них была возможность это сделать. Убедительных доказательств вины России ему не представили.
Напомним, 20 ноября польские власти сообщили о падении двух ракет на территории страны и возложили ответственность на Москву. 24 ноября МИД республики вручил российскому послу Георгию Михно ноту протеста. Сам дипломат отверг обвинения Варшавы. Затем российского посла вызвали и в МИД Канады. Олег Степанов также отверг обвинения в преднамеренном нарушении воздушного пространства стран ЕС и НАТО.