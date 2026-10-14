«Поведение Зеленского начинает вредить»: Политолог раскрыл новую тактику Трампа против Киева

Вашингтон больше не заинтересован в сохранении прежних отношений с Владимиром Зеленским, поведение которого стало создавать проблемы для американской администрации. Такое мнение высказал политолог Сергей Маркелов в беседе со Zvezdanews, объяснив недавние ограничения спутниковой связи Starlink переходом Дональда Трампа к более жёсткому давлению на Киев.

По словам эксперта, американский лидер постепенно отказывается от словесных предупреждений в пользу конкретных действий. Ограничение доступа к спутниковым сервисам он рассматривает как способ воздействовать на наиболее чувствительные для украинской стороны направления.

«Это переход от намёков, от словесной риторики, от декларативных вещей», — пояснил Маркелов.

Политолог подчеркнул, что отношения Трампа и Зеленского никогда не строились на взаимной симпатии. Обе стороны руководствовались собственными интересами и пытались использовать друг друга для достижения политических целей. Однако теперь, по его оценке, Зеленский стал для Вашингтона источником дополнительных трудностей.

При этом полного отключения Starlink не произошло. Маркелов объяснил осторожность Белого дома стремлением сохранить отношения с Евросоюзом и другими крупными партнёрами. Американскому президенту важно избежать последствий, которые могли бы осложнить сотрудничество с европейскими странами.

Дополнительным фактором эксперт назвал приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс. По его мнению, поддержка Киева становится всё более неудобной темой для Трампа, поэтому частичные ограничения позволяют оказывать давление без радикального пересмотра американской политики.

Изменения политолог связал и с недавними экономическими договорённостями Москвы и Вашингтона. В частности, соглашение о поставках российского дизельного топлива он рассматривает как свидетельство нового подхода США, при котором на первый план выходят собственная экономическая выгода и поиск решений для американских потребителей.

На этом фоне Зеленский, по оценке Маркелова, лишается привычных политических гарантий и немедленной поддержки со стороны Вашингтона. Прежние договорённости, включая сотрудничество по редкоземельным металлам, отошли на второй план, а дальнейшие отношения всё сильнее зависят от экономических интересов участников переговоров.

Ранее Life.ru сообщал о введении SpaceX новых ограничений для терминалов Starlink на Украине. Советник Зеленского Сергей Бескрестнов рассказал, что изменения затронули военный пакет Starshield и вызвали перебои в работе беспилотников. По его словам, украинских военных заранее не предупредили о новых параметрах спутниковой связи. Впоследствии депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о критической зависимости ВСУ от Starlink.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.