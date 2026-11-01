Прокуратура Москвы предупредила россиян о семи распространённых способах мошенничества, с помощью которых преступники пытаются похитить деньги и имущество граждан. В надзорном ведомстве рассказали об основных уловках аферистов и объяснили, что делать при подозрительном звонке.

Первая схема начинается с сообщения о якобы взломанном аккаунте в мессенджере, электронной почте или на «Госуслугах». Злоумышленники оставляют номер телефона, по которому предлагают срочно связаться для решения проблемы. В прокуратуре рекомендуют не перезванивать по таким номерам, а при необходимости самостоятельно сменить пароль.

Второй способ связан с предложением помочь правоохранительным органам. Мошенники присылают поддельные повестки и постановления, а затем требуют доказать свою порядочность. Для этого жертву могут заставить раскрыть сведения об имуществе, снять деньги со счетов или передать наличные курьеру.

Третья схема предполагает проведение «обыска» по видеосвязи. Аферисты требуют показать квартиру, сфотографировать деньги и ценности, вскрыть сейф или передать ключи посторонним. При этом они заставляют человека постоянно оставаться на связи и отчитываться о каждом действии. В прокуратуре подчеркнули, что настоящие правоохранители подобных требований не выдвигают.

Четвёртая уловка — просьба установить специальные приложения, приобрести новый телефон или сим-карту. Такие действия нередко объясняют необходимостью участия в секретной операции. Ранее Life.ru рассказывал о мошенниках, которые под предлогом блокировки переводов через СБП заставляют россиян устанавливать опасные программы.

Пятая схема заключается в выманивании кодов из СМС. Шестая — в требованиях «задекларировать» сбережения, обменять наличные или перевести деньги на якобы безопасный счёт. Седьмой способ связан с фиктивной продажей недвижимости и другого имущества ради его мнимого спасения. Вырученные средства злоумышленники также требуют передать курьерам.

В прокуратуре напомнили главное правило защиты от телефонных аферистов: если незнакомец начинает разговор о деньгах, вкладах, имуществе, угрожает уголовным преследованием или пугает потерей сбережений, необходимо немедленно прекратить общение.