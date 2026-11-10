Большая кастрюля борща нередко становится запасом еды на несколько дней, но привычка постепенно доедать суп из холодильника может обернуться неприятными последствиями. Даже повторное кипячение не всегда делает залежавшееся блюдо безопасным, а отсутствие неприятного запаха вовсе не гарантирует, что оно не испортилось. В отмечаемый 10 ноября День борща в Роскачестве рассказали Life.ru, сколько можно хранить любимый суп и по каким правилам его нужно охлаждать.

Специалисты рекомендуют держать готовое первое блюдо в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов не более двух-трёх суток. После приготовления суп необходимо как можно быстрее остудить и убрать на холод: оставлять кастрюлю при комнатной температуре дольше двух часов не следует. Если борща получилось много, лучше не отправлять всю кастрюлю в холодильник целиком.

Большой объём борща лучше предварительно разделить на небольшие порции и переложить в чистые ёмкости с плотно закрывающимися крышками — это позволит ускорить охлаждение и снизить риск размножения микроорганизмов. Роскачество

Если съесть приготовленный суп за ближайшие несколько дней не получится, его лучше заморозить. При этом проверять свежесть блюда исключительно по внешнему виду опасно. Насторожить должны кислый или непривычный запах, пузырьки и пена на поверхности, изменение консистенции, помутнение бульона, появление слизи или плесени.

Однако даже отсутствие всех перечисленных признаков не означает, что борщ безопасен. Некоторые патогенные микроорганизмы способны размножаться в продуктах, не меняя их запах, вкус и внешний вид. Поэтому пробовать подозрительный суп, чтобы проверить его свежесть, специалисты категорически не рекомендуют.

Отдельное предупреждение касается повторного кипячения. Многие считают, что достаточно ещё раз довести борщ до кипения, чтобы избавиться от опасных микроорганизмов и спокойно продолжить его есть. Но такая обработка не всегда устраняет риски, связанные с уже испорченным продуктом.

«Если срок хранения превышен либо есть сомнения в соблюдении температурного режима, от употребления блюда следует отказаться», — подчеркнули в пресс-службе Роскачества.

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