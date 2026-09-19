Европейская политика может со временем привести к усилению сил, которые выступают за восстановление диалога с Россией. Такую оценку приводит сербская газета Pečat.

Авторы публикации считают, что ставка европейских лидеров на милитаризацию способна вызвать растущее недовольство внутри их стран. На этом фоне, по версии издания, политические позиции могут укрепить движения, предлагающие иной подход к отношениям с Москвой.

«То, что у российского президента есть рецепт победы, было понятно по выражению его лица, когда вместе с остальными лидерами БРИКС он высаживал дерево на саммите в Нью-Дели. Из этого корня появится будущий мир», — говорится в публикации.

В газете полагают, что для российского президента сейчас ключевым фактором становится время. Авторы считают, что ему выгодно дождаться внутренних политических изменений в западных странах.

По версии Pečat, нынешний курс европейских властей сам создает условия для роста популярности политиков, ориентированных на снижение конфронтации.

Издание делает вывод, что именно возможная смена приоритетов внутри Европы в перспективе может открыть путь к возобновлению контактов с Россией.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин заявил о постепенном созревании условий для восстановления отношений России с Европой. Президент подчёркивал, что Москва готова к возобновлению взаимодействия, когда европейские государства будут готовы к такому диалогу. Позднее Дмитрий Песков говорил, что ЕС по-прежнему раздирают внутренние противоречия и в европейских столицах пока не проявляют желания разговаривать с Москвой. На этом фоне Фридрих Мерц, несмотря на усиление оппозиции внутри Германии, подтвердил намерение продолжать поддержку Киева и не менять нынешний курс в отношении России.