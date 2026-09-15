Украина как государство находится в фазе агонии и уже «пожирает собственных создателей». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введение санкций против бывшего пресс-секретаря главы украинского режима Владимира Зеленского Юлии Мендель.

«Я вам приведу хрестоматийный пример того, как украинская государственная машина, функционирующая в режиме перманентного поиска внешних и внутренних врагов и находящаяся в фазе агонии, пожирает уже собственных создателей», — сказала дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, Мендель является единственной гражданкой Украины, оказавшейся в санкционном списке собственной страны. Дипломат назвала этот случай «уникальной историей».

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский ввёл санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Ограничения появились после серии её резких заявлений в адрес украинского руководства. Уже после этого Мендель назвала Зеленского трагедией для Украины, продолжив публично критиковать своего бывшего начальника.