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Регион
Опубликовано 15 сентября, 12:21

«Пожирает собственных создателей»: Захарова заявила об агонии украинской государственности

Захарова заявила, что Украина как государство находится в агонии

Обложка © Пресс-служба МИД РФ

Обложка © Пресс-служба МИД РФ

Украина как государство находится в фазе агонии и уже «пожирает собственных создателей». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введение санкций против бывшего пресс-секретаря главы украинского режима Владимира Зеленского Юлии Мендель.

«Я вам приведу хрестоматийный пример того, как украинская государственная машина, функционирующая в режиме перманентного поиска внешних и внутренних врагов и находящаяся в фазе агонии, пожирает уже собственных создателей», — сказала дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, Мендель является единственной гражданкой Украины, оказавшейся в санкционном списке собственной страны. Дипломат назвала этот случай «уникальной историей».

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Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский ввёл санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Ограничения появились после серии её резких заявлений в адрес украинского руководства. Уже после этого Мендель назвала Зеленского трагедией для Украины, продолжив публично критиковать своего бывшего начальника.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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