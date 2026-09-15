«Пожирает собственных создателей»: Захарова заявила об агонии украинской государственности
Захарова заявила, что Украина как государство находится в агонии
Обложка © Пресс-служба МИД РФ
Украина как государство находится в фазе агонии и уже «пожирает собственных создателей». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введение санкций против бывшего пресс-секретаря главы украинского режима Владимира Зеленского Юлии Мендель.
«Я вам приведу хрестоматийный пример того, как украинская государственная машина, функционирующая в режиме перманентного поиска внешних и внутренних врагов и находящаяся в фазе агонии, пожирает уже собственных создателей», — сказала дипломат на брифинге.
По словам Захаровой, Мендель является единственной гражданкой Украины, оказавшейся в санкционном списке собственной страны. Дипломат назвала этот случай «уникальной историей».
Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский ввёл санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Ограничения появились после серии её резких заявлений в адрес украинского руководства. Уже после этого Мендель назвала Зеленского трагедией для Украины, продолжив публично критиковать своего бывшего начальника.
Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.