«Позиции сильные»: Канцлеру Фридриху Мерцу подобрали «перспективного» преемника

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст может сменить Фридриха Мерца на посту канцлера Германии. Такую возможность на фоне падения популярности главы правительства ФРГ допустил юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По его словам, Вюста называют основным кандидатом на замену действующему канцлеру. Его преимуществом эксперт считает прочные позиции внутри Христианско-демократического союза.

«...Он считается перспективным политиком. У него позиции в ХДС сильные», — отметил политолог в беседе с «Газетой.ru».

Внутри ХДС, по его оценке, уже обсуждают необходимость смены канцлера. Специалист привёл показатели поддержки: 19% у партии и 14% лично у Мерца при уровне неодобрения выше 80%. Результаты местных выборов он расценил как свидетельство проблем правящей партии с формированием новой парламентской коалиции.

Напомним, однопартийцы Мерца договорились противодействовать поддержанным им налоговым инициативам. По данным Bild, главы нескольких земель выступили против новых сборов и намерены отстаивать свою позицию в бундесрате. Разногласия возникли и во фракции ХДС/ХСС.