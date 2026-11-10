Москва отвергнет предложение пересмотреть административные границы ДНР и ЛНР, считает доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, такой компромисс может устроить Киев, однако противоречит российской позиции по территориальному вопросу.

Поводом для обсуждения стала публикация The Economist о возможной инициативе США на переговорах в Абу-Даби. Согласно описанному сценарию, изменение границ позволило бы России заявить о контроле над всем Донбассом, а Украине — сохранить города, которые сейчас удерживают её войска.

«Позиция России будет непреклонной», — заявил политолог в беседе с «Ридусом».

Свою оценку эксперт связал с закреплённым в российской Конституции включением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. Он предупредил, что территориальные уступки нанесут репутационный ущерб России и дадут другим государствам повод добиваться пересмотра основного закона.