«Позвоните Тому»: Трамп выложил номер сенатора, чтобы продавить вечное летнее время

Президент США Дональд Трамп опубликовал номер телефона сенатора-республиканца Тома Коттона, призвав американцев убедить его поддержать законопроект о постоянном летнем времени. Об этом сообщает Reuters.

Речь идёт о Sunshine Protection Act, который должен отменить перевод часов дважды в год и оставить в большей части страны летнее время постоянно. Палата представителей уже одобрила документ, однако в Сенате инициатива столкнулась с сопротивлением.

Трамп обвинил Коттона в том, что тот тормозит принятие законопроекта. Президент заявил, что для его продвижения необходимо преодолеть сопротивление сенатора от Арканзаса, после чего опубликовал номер, который, по его словам, принадлежит политику.

«Все в Арканзасе <...> скажите Тому: СДЕЛАЙ ЭТО!» — написал Трамп в Truth Social, призвав жителей штата звонить Коттону.

Коттон выступает против постоянного летнего времени. Сенатор объясняет свою позицию тем, что зимой солнце в ряде районов будет вставать слишком поздно, из-за чего детям придётся идти в школу, а другим американцам — добираться на работу в темноте.

Трамп с этим не согласен. По его мнению, американцам важнее дополнительный свет во второй половине дня и отсутствие необходимости дважды в год переводить часы. Президент также указывал на возможные преимущества такого режима для спорта, туризма и повседневной жизни.

В большинстве штатов США дважды в год переводят часы: осенью — на час назад, переходя на зимнее время, а весной — на час вперёд. Однако это правило действует не везде. От сезонной смены времени, в частности, отказались Аризона и Гавайи, а также Пуэрто-Рико, Американские Виргинские Острова, Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа.

Идею более рационально использовать светлое время суток ещё в 1784 году выдвинул один из авторов Декларации независимости США Бенджамин Франклин. Он предлагал в весенне-летний период раньше открывать и закрывать магазины, чтобы экономить на освещении.

На федеральном уровне летнее время впервые ввели в США в 1918 году при президенте Вудро Вильсоне, но уже через год законодатели отказались от этой практики. Единые правила вернулись в 1966 году, при этом отдельным штатам и территориям разрешили не участвовать в сезонном переводе часов. С 2007 года в США переход на зимнее время происходит в первое воскресенье ноября, а на летнее — во второе воскресенье марта.

Ранее Life.ru писал, что Трамп назвал перевод часов на зимнее время неудобным для американцев. Он заявил, что смена времени сбивает людей с привычного ритма и выступил за сохранение летнего времени круглый год.