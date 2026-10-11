«Прагматика на первом месте»: Востоковед объяснил прогресс Китая в инновациях

Китай перестал ориентироваться на дешёвую рабочую силу и делает ставку на технологии, рассказал востоковед, доктор исторических наук Алексей Маслов. По его оценке, прежняя модель исчерпала себя ещё в 2013–2015 годах на фоне старения населения и повышения уровня жизни.

Нехватку работников КНР компенсирует технологическими решениями, развивая программное обеспечение, микрочипы и сервисы. Искусственный интеллект внедряют в медицину, телекоммуникации и беспилотные такси. Главным критерием при этом становится практическая отдача от разработок.

«Успех Китая именно в том, что прагматика всегда стояла и стоит на первом месте», — отметил эксперт в интервью «Газете.ru», добавив, что после 2030 года роль технологий и алгоритмов в экономике КНР продолжит расти.

Ранее Россия и Китай обсудили оснащение новых российских верфей. Китайские судостроительные корпорации рассматриваются как поставщики оборудования и технологические партнёры. На переговорах также затронули совместные исследования и внедрение информационных технологий в отрасли.