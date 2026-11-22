«Правила публичных коммуникаций»: Какие посты в соцсетях могут ударить по карьере
HR-эксперт Романова: Агрессия в соцсетях может насторожить работодателя
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Публичные оскорбления и постоянные ссоры с подписчиками могут стоить соискателю предложения о работе, предупредила директор по персоналу Валентина Романова. По её словам, рекрутеров настораживает и то, как кандидат ведёт спор, особенно если он грубит собеседникам или отвечает свысока.
Один спорный пост сам по себе едва ли решит судьбу кандидата. Работодатели смотрят, как человек обычно общается на публике. Требования зависят от должности и порядков в компании. Тому, кто часто комментирует события в своей отрасли, стоит ещё при найме обсудить, когда он может говорить от имени юрлица.
«Организация может устанавливать внутренние правила публичных коммуникаций: определять, какие темы сотрудник вправе комментировать от имени компании, в каких случаях необходимо согласование...» — пояснила HR-эксперт в интервью «Газете.ru».
Если в профиле указаны должность и место работы, читатели могут принять личное мнение сотрудника за позицию компании. Блог не помешает работе, если человек справляется с обязанностями, выступает от своего имени и его публикации не расходятся с ценностями организации, отметила специалист.
Ранее карьерный консультант объяснила, что манера общения на собеседовании помогает соискателю распознать проблемного работодателя. Стоит присмотреться к компании, если рекрутер раз за разом переносит встречу без объяснений, а будущий руководитель при первом знакомстве жалуется на свою команду.