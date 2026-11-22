Публичные оскорбления и постоянные ссоры с подписчиками могут стоить соискателю предложения о работе, предупредила директор по персоналу Валентина Романова. По её словам, рекрутеров настораживает и то, как кандидат ведёт спор, особенно если он грубит собеседникам или отвечает свысока.

Один спорный пост сам по себе едва ли решит судьбу кандидата. Работодатели смотрят, как человек обычно общается на публике. Требования зависят от должности и порядков в компании. Тому, кто часто комментирует события в своей отрасли, стоит ещё при найме обсудить, когда он может говорить от имени юрлица.

«Организация может устанавливать внутренние правила публичных коммуникаций: определять, какие темы сотрудник вправе комментировать от имени компании, в каких случаях необходимо согласование...» — пояснила HR-эксперт в интервью «Газете.ru».

Если в профиле указаны должность и место работы, читатели могут принять личное мнение сотрудника за позицию компании. Блог не помешает работе, если человек справляется с обязанностями, выступает от своего имени и его публикации не расходятся с ценностями организации, отметила специалист.