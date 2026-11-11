Право на «нет»: Как близкие люди заставляют нас чувствовать вину за обычный отказ
Коуч Кузнецова: Родительские упрёки могут стать способом контроля взрослых детей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Постоянные упрёки за отказ приехать или помочь могут приучить взрослого ребёнка жертвовать своими планами ради сохранения близости с родителями, рассказала женский коуч Валентина Кузнецова. По её словам, чужая обида сама по себе ещё не означает, что человек поступил плохо.
«Человек может любить родителей, партнёра и ребёнка — и всё равно иметь право сказать «нет», — подчеркнула эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Не каждый упрёк означает манипуляцию: близкие могут сказать лишнее сгоряча. Но если любой отказ оборачивается обидой или молчанием, человек начинает уступать, чтобы избежать очередного конфликта. Похожее давление возникает и в паре, когда одного партнёра заставляют отвечать за гнев и поступки другого.
Специалист предложила отличать реальный проступок от несоответствия чужим ожиданиям. За нарушенное обещание или причинённую боль можно извиниться и исправить ситуацию, однако отдых, личное время и просьба о помощи сами по себе не делают человека плохим.
Ранее психолог объяснила, что чрезмерная самокритика подрывает самооценку и лишает мотивации. Чтобы изменить внутренний диалог, специалист посоветовала сохранять стремление к развитию, но обращаться к себе доброжелательнее.