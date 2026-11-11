Постоянные упрёки за отказ приехать или помочь могут приучить взрослого ребёнка жертвовать своими планами ради сохранения близости с родителями, рассказала женский коуч Валентина Кузнецова. По её словам, чужая обида сама по себе ещё не означает, что человек поступил плохо.

«Человек может любить родителей, партнёра и ребёнка — и всё равно иметь право сказать «нет», — подчеркнула эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Не каждый упрёк означает манипуляцию: близкие могут сказать лишнее сгоряча. Но если любой отказ оборачивается обидой или молчанием, человек начинает уступать, чтобы избежать очередного конфликта. Похожее давление возникает и в паре, когда одного партнёра заставляют отвечать за гнев и поступки другого.

Специалист предложила отличать реальный проступок от несоответствия чужим ожиданиям. За нарушенное обещание или причинённую боль можно извиниться и исправить ситуацию, однако отдых, личное время и просьба о помощи сами по себе не делают человека плохим.