Правозащитнице Каретниковой* грозит уголовное дело сразу по двум статьям

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование правозащитницы Анны Каретниковой*. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Первая статья — часть 2 статьи 330.1 УК РФ, которая касается уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента. Вторая — часть 2 статьи 282.2 УК РФ об участии в деятельности организации, признанной судом экстремистской и запрещённой в России.

Каретникову* внесли в реестр иностранных агентов 11 апреля 2025 года. Тогда Минюст указал, что правозащитница участвовала в распространении материалов других иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. По сведениям министерства, Каретникова* проживает за пределами страны.

Ранее Life.ru рассказывал о возможном новом уголовном деле против журналиста Михаила Зыгаря*. Прокуратура Москвы заинтересовалась им после предполагаемых повторных нарушений законодательства об иностранных агентах. До этого журналиста уже привлекали к административной ответственности.

А 12 октября стало известно, что уголовное дело может грозить историку Андрею Зубову*. По версии прокуратуры, он продолжал публиковать материалы без обязательной маркировки после административного наказания.

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