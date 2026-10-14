Премьер Армении предложил Азербайджану равноценный обмен анклавами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в специальном видеообращении в социальных сетях раскрыл базовые параметры будущего мирного соглашения с Азербайджаном. Глава армянского правительства обозначил ключевые контуры компромисса, который должен поставить точку в многолетнем противостоянии двух государств.

В вопросе территориального размежевания Ереван настаивает на признании площади Армении в 29 743 квадратных километра. Процессы делимитации и демаркации, по мнению премьера, обязаны строго опираться на положения Алма-Атинской декларации 1991 года. Для давней проблемы анклавов и эксклавов политик выдвинул формулу тотального размена: по обе стороны разделительной линии не должно остаться подобных зон, а государствам следует провести зеркальный обмен территориями абсолютно равной площади.

Транспортная составляющая мира предусматривает полноценный запуск всех коммуникаций. Стороны должны гарантировать сквозной взаимный транзит: граждане и грузы смогут беспрепятственно перемещаться из Армении в Армению через азербайджанские земли, равно как и из Азербайджана в Азербайджан через армянскую территорию.

Фундаментальным залогом стабильности Пашинян считает окончательное закрытие всех споров и аннулирование взаимных требований во всех отраслях без исключения — по его выражению, странам необходимо раз и навсегда «оставить друг друга в покое». Глава кабмина добавил, что недавние контакты с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на полях форума в Туркменистане внушают оптимизм: достижение соглашения на озвученных принципах вполне реально, и Ереван намерен сфокусироваться на их воплощении уже в ближайшее время. Первоочередной задачей республики остаётся подписание и последующая ратификация подготовленного мирного договора.

Ранее сообщалось, что конкретные сроки предстоящего визита главы армянского кабмина Никола Пашиняна в Российскую Федерацию в настоящий момент не определены. Путин и Пашинян в последний раз лично встречались 1 сентября в Бишкеке. Переговоры продолжались около часа, причём большая часть беседы прошла в закрытом формате. В открытой части стороны затронули отношения России и Армении, а также курс Еревана на сближение с Евросоюзом. После встречи Пашинян заявил о намерении приехать в Москву и продолжить диалог с российским президентом.