Премьер Болгарии назвал безрассудной помощь Европы Киеву в атаках на Россию

Европейские страны действуют безрассудно, поставляя Киеву дальнобойное оружие, информацию и инструкторов для ударов по территории России. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, комментируя инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле.

По словам политика, диверсии, подобные той, которую, как утверждается, готовили в Лейпциге, также нельзя считать разумными. При этом Радев указал на действия европейских государств в отношении Украины и предложил оценивать их с той же позиции.

«Разве не безрассудны действия ведущих европейских государств, которые отправляют свое дальнобойное оружие для атак на территорию России на тысячи километров в глубину? При этом Европа предоставляет и информацию, и инструкторов. Это разве не безрассудно?» — приводит его слова издание EFE.

Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле произошёл в начале августа. 1 сентября правительство Германии обвинило Россию в причастности к произошедшему. После этого немецкие власти объявили о прекращении деятельности Русского дома, закрыли Генконсульство РФ в Бонне и приняли другие меры.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения. Он назвал их бездоказательными и абсурдными. По словам дипломата, сотрудники Русского дома должны покинуть Германию в течение семи дней. При этом немецкая сторона отказалась перевести их в штат российского посольства.