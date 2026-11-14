Болгария больше не поставляет Украине оружие из запасов своей армии и не может выделять Киеву дополнительную финансовую помощь. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, объяснив решение дефицитом бюджета и необходимостью сохранять собственную обороноспособность. Его слова приводит Болгарское национальное телевидение.

Выступая в Дублине, глава правительства подчеркнул, что София уже прекратила передачу вооружений и боеприпасов из армейских арсеналов. При этом болгарские оборонные предприятия продолжают продавать свою продукцию коммерческим партнёрам в других странах. Радев не исключил, что часть такого оружия впоследствии может попадать на Украину.

Отказ от новых финансовых обязательств премьер объяснил сложной экономической ситуацией. Болгария находится под действием европейской процедуры из-за чрезмерного бюджетного дефицита и вынуждена ограничивать государственные расходы. Поэтому, по словам Радева, у правительства нет возможности направлять дополнительные средства Киеву.

При этом София не намерена препятствовать другим государствам Евросоюза, если те решат продолжить финансирование Украины. Ранее, 10 ноября, Радев подтвердил отказ Болгарии участвовать в выделении Киеву дополнительных 70 миллиардов евро.

Болгарский премьер уточнил, что страна не прекращает все формы поддержки Украины. София продолжает поставлять электроэнергию, содействовать восстановлению энергетической и железнодорожной инфраструктуры, а также оказывать помощь украинским беженцам. Кроме того, Радев предложил обсуждать механизмы, при которых европейские деньги будут направляться на гуманитарные нужды, медицинское обслуживание и энергоснабжение, а не на закупку вооружений.

Ранее Life.ru сообщал, что после победы партии Радева на парламентских выборах в апреле европейские эксперты допустили пересмотр военной поддержки Киева. Во время предвыборной кампании политик критиковал десятилетнее соглашение о сотрудничестве между Болгарией и Украиной в оборонной сфере. Тогда в Европе выражали опасения, что смена правительства может нарушить цепочки поставок боеприпасов.