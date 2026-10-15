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Регион
Опубликовано 15 октября, 18:54

Премьер Йемена выжил после ракетного удара хуситов по дворцу в Адене

Обложка © ТАСС / EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / EPA

Обложка © ТАСС / EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / EPA

Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани остался невредим после ракетной атаки хуситов на президентский дворец Аль-Маашик в Адене, однако двое сопровождавших его лиц погибли. Об этом сообщило министерство информации республики.

По данным ведомства, боевики движения «Ансар Аллах» выпустили несколько ракет по правительственной резиденции, расположенной во временной столице страны. В момент нападения под угрозой находились представители руководства Йемена.

В министерстве подчеркнули, что глава правительства и остальные министры находятся в безопасности. Сведения о гибели двух сопровождавших премьера пока носят предварительный характер.

Очевидцы сообщили как минимум о шести взрывах в районе дворцового комплекса. По информации Associated Press, несколько из них прогремели возле холма, на котором расположен дворец, и неподалёку от охраняемого въезда. Атака вызвала панику среди местных жителей.

Хуситы взяли на себя ответственность за удары. Подконтрольные движению СМИ утверждают, что целью операции были командный пункт и склад вооружений на территории дворцового комплекса.

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Ранее Life.ru сообщал, что хуситы заявили о поражении истребителя Typhoon ВВС Саудовской Аравии над йеменской провинцией Саада. По утверждению представителя движения Яхьи Сариа, самолёт получил прямое попадание зенитной ракеты.

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Наталья Демьянова
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