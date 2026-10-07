Президент Киргизии Жапаров пожелал Путину здоровья и успехов в день рождения

Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с днём рождения. Главы государств поговорили по телефону 7 октября, передаёт пресс-служба лидера республики.

«Садыр Жапаров тепло поздравил Владимира Путина с днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности», — говорится в сообщении.

После поздравления собеседники обсудили отношения Москвы и Бишкека. Стороны отметили высокий уровень союзничества и стратегического партнёрства, а также развитие двусторонних связей. Лидеры подтвердили готовность и дальше укреплять сотрудничество и поддерживать доверительный диалог на высшем уровне.

Напомним, день рождения Владимира Путина запланирована серия телефонных разговоров с зарубежными лидерами. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что главе государства поступили многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина.