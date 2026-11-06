Владимир Зеленский напрасно рассчитывает на изменение политики Вашингтона после промежуточных выборов в Конгресс, поскольку президентом США всё ещё остаётся Дональд Трамп. Такое мнение высказал председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В авторской статье на сайте движения политик заявил, что Зеленский радуется поражению республиканцев. Медведчук также утверждает, что украинский лидер участвовал в борьбе против партии Трампа.

«Только его примитивный расчёт не сработает, ведь президент США остался прежним», — написал он.

Ранее Politico отмечало, что даже переход контроля над конгрессом к демократам не лишит Трампа возможности сосредоточиться на внешней политике и торговле. В этих сферах полномочия исполнительной власти сравнительно слабо ограничены американским парламентом.

По предварительным итогам выборов, республиканцы потеряли большинство в обеих палатах конгресса. Трамп поздравил демократов с победой, но заявил, что его партия могла бы добиться значительно лучших результатов при его личном участии в выборах.