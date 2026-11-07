Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал выяснить все обстоятельства стрельбы в центре Кракова. Глава государства выразил соболезнования в связи с трагедией.

По данным полиции, погибли пять человек, более 12 получили ранения. Среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов. Огонь открыли из автомобиля, проезжавшего по Главной рыночной площади. Как сообщили в полиции, мужчина стрелял по случайным прохожим.

Подозреваемого ранили и задержали на улице Дитля. Его доставляли в больницу. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что полиция расследует нападение.

Ранее Life.ru сообщал, что число погибших при стрельбе в центре польского Кракова увеличилось до пяти человек. По данным полиции, первоначально поступала информация о двух погибших и десяти раненых. Нападение произошло 7 ноября на Главной рыночной площади, где неизвестные, предположительно, открыли огонь по прохожим из движущегося автомобиля. На место прибыли экстренные службы, в том числе медицинский вертолёт. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.