При атаке БПЛА в Самарской области погиб один человек

В Самарской области после атаки беспилотников погиб человек, повреждения получили частные дома и автомобили. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В надзорном ведомстве уточнили, что есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей, затронутых атакой. Для оперативной помощи населению организовано взаимодействие со всеми профильными службами и ведомствами.