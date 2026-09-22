При атаке БПЛА в Самарской области погиб один человек
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
В Самарской области после атаки беспилотников погиб человек, повреждения получили частные дома и автомобили. Об этом сообщила региональная прокуратура.
В надзорном ведомстве уточнили, что есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей, затронутых атакой. Для оперативной помощи населению организовано взаимодействие со всеми профильными службами и ведомствами.
Ранее Life.ru писал о массированном налёте беспилотников на Самарскую область. На фоне произошедшего губернатор региона призвал население соблюдать меры предосторожности. В результате украинской атаки один человек погиб, ещё четверо ранены.
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