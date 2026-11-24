Одиннадцать человек пострадали в результате новой атаки на башню в финансовом районе Эр-Рияда. Об этом сообщила служба гражданской обороны Саудовской Аравии.

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по поддержке законного правительства Йемена генерал Турки аль-Малики назвал произошедшее террористическим нападением. По его словам, на месте работают профильные службы, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

По информации саудовских властей, среди пострадавших оказались двое граждан королевства, двое жителей Индии, трое граждан Непала и четверо египтян.

Это уже второй подобный инцидент в финансовом районе Эр-Рияда менее чем за неделю. Во время предыдущей атаки 19 ноября было повреждено здание фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.