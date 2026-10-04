Причиной смерти Александра Костромина стало онкологическое заболевание

Художественный руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин умер от онкологического заболевания. Причину смерти 75-летнего музыканта журналистам раскрыла его вдова.

«Александр умер из-за онкологического заболевания», — рассказала она ТАСС.

Костромина не стало 3 октября. О его болезни было известно с августа 2025 года: тогда Московский центр авторской песни сообщал, что музыканту диагностировали онкологическое заболевание, ему предстояли операция и курс химиотерапии. Коллеги и друзья организовали сбор средств на лечение.

Костромин много лет руководил Московским центром авторской песни, преподавал в его гитарной школе и занимался организацией концертов и фестивалей. Как гитарист-аккомпаниатор он выступал в том числе с Александром Городницким, а также работал над книгами и нотными сборниками произведений Юрия Визбора, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Михаила Анчарова и других авторов.

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