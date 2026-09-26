Причиной смерти преподавателя МГАХ Марии Северцевой стал рак мозга

Причиной смерти заслуженного работника культуры России Марии Северцевой, воспитавшей не одно поколение артистов балета, стало онкологическое заболевание головного мозга. Об этом РИА «Новости» сообщила коллега преподавателя Московской государственной академии хореографии.

Северцева скончалась в среду, 23 сентября, в возрасте 65 лет. На вопрос журналистов о заболевании, которое привело к её смерти, собеседница агентства коротко ответила: «Рак головного мозга».

Будущий педагог родилась 20 ноября 1961 года. Она с отличием окончила Московскую государственную академию хореографии по специальности педагога-хореографа, а затем связала с этим учебным заведением значительную часть своей профессиональной жизни.

С 1993 года Северцева обучала воспитанников академии танцевальному искусству. Сначала она преподавала классический танец девочкам и мальчикам с первого по четвёртый классы, позднее сосредоточилась на историко-бытовом направлении.

Работе в МГАХ заслуженный деятель культуры посвятила более трёх десятилетий, продолжая преподавательскую деятельность до 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти балетмейстера Мариинского театра Любови Кунаковой, причиной которой также стало онкологическое заболевание. В марте 2024 года скончался бывший артист Большого театра Николай Дорохов. После завершения сценической карьеры он, как и Северцева, преподавал в Московской государственной академии хореографии.