Причиной возгорания кровли школы в Тюмени могло стать короткое замыкание

Причиной возгорания кровли в тюменской школе №65 могло стать короткое замыкание, сообщили в пресс-службе областного управления СК. Возбуждено уголовное дело.

«Одной из возможных причин возгорания рассматривается короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении. Следователи проверяют состояние электропроводки, после тушения будут назначены необходимые экспертизы.

Напомним, огонь охватил кровлю корпуса школы по улице Широтной, площадь возгорания составила 3,6 тысячи «квадратов». По данным МЧС, в этот момент в здании людей не было, пострадавших нет. Занятия в учебном заведении отменены.