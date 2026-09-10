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Опубликовано 10 сентября, 09:34

Причиной возгорания кровли школы в Тюмени могло стать короткое замыкание

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Причиной возгорания кровли в тюменской школе №65 могло стать короткое замыкание, сообщили в пресс-службе областного управления СК. Возбуждено уголовное дело.

«Одной из возможных причин возгорания рассматривается короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении. Следователи проверяют состояние электропроводки, после тушения будут назначены необходимые экспертизы.

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Напомним, огонь охватил кровлю корпуса школы по улице Широтной, площадь возгорания составила 3,6 тысячи «квадратов». По данным МЧС, в этот момент в здании людей не было, пострадавших нет. Занятия в учебном заведении отменены.

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Матвей Константинов
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