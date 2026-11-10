Заявлением о будущей форме Украины Дональд Трамп обозначил необходимость территориальных уступок, уверен политолог Сергей Маркелов. По его мнению, президент США публично озвучил российские требования, с которыми придётся считаться при мирном урегулировании.

«По сути, он даёт понять, что для заключения мира РФ необходимы территориальные уступки со стороны Украины», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Аналитик ожидает изменения границ и связывает возможные договорённости с территориями Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркнул, что Россия намерена отстаивать своё видение территориального вопроса.