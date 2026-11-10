«Придётся считаться»: Как слова Трампа о границах Украины подтверждают российские требования
Эксперт Маркелов: Трамп обозначил необходимость территориальных уступок Украины
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Заявлением о будущей форме Украины Дональд Трамп обозначил необходимость территориальных уступок, уверен политолог Сергей Маркелов. По его мнению, президент США публично озвучил российские требования, с которыми придётся считаться при мирном урегулировании.
«По сути, он даёт понять, что для заключения мира РФ необходимы территориальные уступки со стороны Украины», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Аналитик ожидает изменения границ и связывает возможные договорённости с территориями Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркнул, что Россия намерена отстаивать своё видение территориального вопроса.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что после заключения мирного соглашения Украина будет «немного другой формы». В интервью CBS News президент США выразил уверенность в скором завершении конфликта.