Приговор по делу о смертельном избиении футболиста Ерошевича обжаловали

Приговор по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича в подмосковном Щёлкове обжалован в апелляционном порядке. Об этом РИА «Новости» сообщили в Щёлковском городском суде Московской области.

Жалоба поступила в суд, который назначил четверым фигурантам от восьми с половиной до 11 лет лишения свободы. Рассматривать апелляцию будет Московский областной суд.Фигурантов признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего, групповом хулиганстве и побоях. Помимо лишения свободы, суд взыскал с осуждённых в долевом порядке 6,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

В августе 2025 года Арсений Ерошевич и его друг у ночного клуба в Щёлкове попытались защитить знакомых девушек от навязчивого внимания. После драки футболист получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Ранее Life.ru рассказывал о приговоре по этому делу, вынесенном 2 сентября. Зикрулло Кадиров получил 11 лет колонии, Ислам Рустамов — десять с половиной, Шухратджон Рахимов — девять, Мухаммад Ятимов — восемь с половиной. Всем назначили строгий режим.