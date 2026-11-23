В Петербурге врачи спасли 48-летнюю женщину, у которой обнаружили гигантский тромб длиной около 15 сантиметров. Он протянулся от почечной вены до правого предсердия и успел срастись со стенкой сосуда. Чтобы удалить опасное образование, медикам потребовалась пятичасовая операция с участием сразу трёх хирургических бригад.

Патологию обнаружили случайно во время планового обследования у гинеколога в Военно-медицинской академии имени Кирова. Женщина не жаловалась на самочувствие и вела привычный образ жизни. Однако УЗИ показало тромб в нижней полой вене, а последующая компьютерная томография выявила его распространение до сердца, сообщили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Для проведения операции специалисты Военно-медицинской академии объединились с коллегами из НИИ Джанелидзе. Вмешательством руководил заведующий кардиохирургическим отделением Демис Граматиков. Общие, сосудистые и кардиохирурги поочерёдно выполняли необходимые манипуляции, пока остальные специалисты контролировали ход операции.

В результате медикам удалось целиком извлечь плотный тромб диаметром два-три сантиметра. Образование оказалось старым: со временем сгусток превратился в плотную фиброзную массу и прочно прикрепился к сосудистой стенке. Это значительно усложняло операцию из-за риска сильного кровотечения и других осложнений.

Вмешательство прошло успешно. Несколько дней пациентка находилась в интенсивной терапии, после чего её перевели в обычное отделение. Сейчас женщина продолжает лечение. Саму операцию провели в октябре, а подробности редкого случая медики раскрыли 22 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении мужчины с обширным инфарктом после тренировки в подмосковном фитнес-клубе. Обследование показало, что тромб полностью перекрыл одну из главных артерий сердца. Хирурги восстановили кровоток менее чем за 15 минут, расширив сосуд баллоном и установив стент. После лечения пациента выписали домой с рекомендациями регулярно наблюдаться у кардиолога.

В другом случае врачи Люберецкой больницы спасли мужчину от ампутации ноги. Из-за закупорки артерий тромбами кровоснабжение конечности оказалось нарушено, что грозило необратимым повреждением тканей. Несмотря на сопутствующие заболевания пациента, специалисты провели экстренную операцию и восстановили кровоток. После реабилитации мужчина смог вернуться к привычной жизни.