«Проблемы с эмалью, дентином и дёснами»: Почему на морозе могут болеть зубы
Стоматолог Кудзоева: Истончение эмали может вызвать боль в зубах на морозе
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Если при вдохе ртом на морозе зубы пронзает резкая боль, которая быстро проходит, причина часто в том, что истончилась эмаль или оголился корень зуба, объяснила стоматолог-терапевт Зарина Кудзоева. По её словам, в обоих случаях холод воздействует на чувствительную ткань зуба — дентин.
Внутри дентина проходят мельчайшие канальцы. Когда они открыты, под действием холода жидкость в них приходит в движение и раздражает нервные окончания. Чувствительность может усилиться, если человек скрежещет зубами или слишком сильно давит на щётку при чистке.
«При этом холодный воздух сам по себе обычно не повреждает здоровые зубы, а скорее выявляет уже существующие проблемы с эмалью, дентином или дёснами», — пояснила врач в беседе с «Газетой.ru».
На морозе лучше дышать через нос, чтобы воздух успевал согреться. Если нос заложен, можно прикрыть рот шарфом. Лечение зависит от причины боли. В одних случаях достаточно обработать чувствительный участок специальным препаратом, в других потребуется восстановить повреждённые ткани зуба.
К слову, если после прогулки на морозе один и тот же зуб долго продолжает болеть, причиной может быть кариес, трещина или воспаление нерва. Записаться на осмотр стоит и в том случае, если боль появляется сама по себе или усиливается ночью.