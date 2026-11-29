Если при вдохе ртом на морозе зубы пронзает резкая боль, которая быстро проходит, причина часто в том, что истончилась эмаль или оголился корень зуба, объяснила стоматолог-терапевт Зарина Кудзоева. По её словам, в обоих случаях холод воздействует на чувствительную ткань зуба — дентин.

Внутри дентина проходят мельчайшие канальцы. Когда они открыты, под действием холода жидкость в них приходит в движение и раздражает нервные окончания. Чувствительность может усилиться, если человек скрежещет зубами или слишком сильно давит на щётку при чистке.

«При этом холодный воздух сам по себе обычно не повреждает здоровые зубы, а скорее выявляет уже существующие проблемы с эмалью, дентином или дёснами», — пояснила врач в беседе с «Газетой.ru».

На морозе лучше дышать через нос, чтобы воздух успевал согреться. Если нос заложен, можно прикрыть рот шарфом. Лечение зависит от причины боли. В одних случаях достаточно обработать чувствительный участок специальным препаратом, в других потребуется восстановить повреждённые ткани зуба.