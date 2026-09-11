Продавцы Ozon получат первые страховые выплаты, начиная с 15 сентября

Первые страховые выплаты продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах маркетплейса, начнутся 15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Ингосстраха».

Деньги получат предприниматели, товары которых находились на объектах в Чапаевске, Энеме и Махачкале. Обязательное условие — действующий на момент происшествия страховой полис.

Первую часть возмещения перечислят до завершения инвентаризации. Продавцам не потребуется подавать отдельное заявление: информацию о дальнейших действиях и документы разместят в личном кабинете Ozon.

Компенсация может поступить несколькими платежами. Окончательный расчёт проведут после проверки сохранившихся и утраченных товаров, а сумму определят по условиям страховой программы. В «Ингосстрахе» подчеркнули, что решили начать перечисления, «не дожидаясь окончания инвентаризации и получения документов в полном объеме».

В конце августа беспилотники атаковали логистические объекты Ozon в нескольких регионах. В посёлке Энем после удара загорелся склад маркетплейса, откуда успели эвакуировать сотрудников. В Махачкале возгорание также началось после атаки БПЛА, несколько работников получили травмы.