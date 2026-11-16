Две недели отпуска перед Новым годом позволят россиянам на пятидневке отдохнуть 25 дней подряд и меньше потерять в зарплате, чем при таком же отпуске в январе, объяснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в декабре 2026 года 22 рабочих дня, а в январе 2027-го — всего 15.

«Например, можно уйти в отпуск с 17 декабря по 30 декабря 2026 года, а с 31 декабря по 10 января 2027 года — новогодние выходные. В итоге не будет рабочих дней у работника с 17 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — отметил экономист в беседе с URA.ru.

При одинаковом окладе каждый пропущенный в январе рабочий день обойдётся дороже. При окладе 105 тысяч рублей отпускные за две недели в обоих случаях составят 44,8 тысячи рублей. Разница — в зарплате за остальную часть месяца. В декабре сотрудник успеет отработать 12 дней и заработает за них около 57,3 тысячи рублей.

Вместе с отпускными получится примерно 102,1 тысячи. Однако если взять те же две недели с 11 января, в этом месяце останется всего пять рабочих дней. За них сотруднику начислят 35 тысяч рублей, а вместе с отпускными он получит 79,8 тысячи — примерно на 22 тысячи меньше.