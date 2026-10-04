Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 09:51

Прогноз Путина о конце Европы вызвал неожиданную реакцию в США

Хинкл поддержал прогноз Путина на «Валдае» о развале Европы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Американский журналист Джексон Хинкл поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что Европа может развалиться без вмешательства извне. Свою реакцию на выступление российского президента на «Валдае» он опубликовал в соцсети X.

«Путин прав, Европа разваливается», — написал Хинкл.

Речь идёт об ответе Путина на вопрос модератора пленарной сессии 1 октября. Тот предложил «поразваливать» европейские государства, чтобы Москве было проще договариваться с ними по отдельности.

«Да не надо, они сами развалятся», — ответил президент. Нарастающие трудности европейских стран он связал с ошибками в экономической политике.

Калининград, ООН и мировые конфликты: что зарубежные СМИ пишут о выступлении Путина на «Валдае»
Калининград, ООН и мировые конфликты: что зарубежные СМИ пишут о выступлении Путина на «Валдае»

Ранее Life.ru рассказывал об этом и других высказываниях Путина на «Валдае» 1 октября 2026 года. Главные заявления об Украине, США, НАТО, ядерном сдерживании, ООН и новом мировом порядке — в нашем материале.

Больше новостей о заявлениях президента и внешней политике России — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar