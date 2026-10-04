Прогноз Путина о конце Европы вызвал неожиданную реакцию в США
Хинкл поддержал прогноз Путина на «Валдае» о развале Европы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Американский журналист Джексон Хинкл поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что Европа может развалиться без вмешательства извне. Свою реакцию на выступление российского президента на «Валдае» он опубликовал в соцсети X.
«Путин прав, Европа разваливается», — написал Хинкл.
Речь идёт об ответе Путина на вопрос модератора пленарной сессии 1 октября. Тот предложил «поразваливать» европейские государства, чтобы Москве было проще договариваться с ними по отдельности.
«Да не надо, они сами развалятся», — ответил президент. Нарастающие трудности европейских стран он связал с ошибками в экономической политике.
Ранее Life.ru рассказывал об этом и других высказываниях Путина на «Валдае» 1 октября 2026 года. Главные заявления об Украине, США, НАТО, ядерном сдерживании, ООН и новом мировом порядке — в нашем материале.
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