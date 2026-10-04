Американский журналист Джексон Хинкл поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что Европа может развалиться без вмешательства извне. Свою реакцию на выступление российского президента на «Валдае» он опубликовал в соцсети X.

«Путин прав, Европа разваливается», — написал Хинкл.

Речь идёт об ответе Путина на вопрос модератора пленарной сессии 1 октября. Тот предложил «поразваливать» европейские государства, чтобы Москве было проще договариваться с ними по отдельности.

«Да не надо, они сами развалятся», — ответил президент. Нарастающие трудности европейских стран он связал с ошибками в экономической политике.