Грузовой корабль «Прогресс МС-36» с антропоморфным роботом «Теледроид» на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Аппарат доставил российским космонавтам около 2,5 тонны грузов, включая оборудование для научных экспериментов. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур 24 ноября в 13:17 по московскому времени. Спустя десять минут корабль вышел на заданную орбиту и начал самостоятельный полёт к станции. Стыковка состоялась 26 ноября.

Главным грузом стал робототехнический комплекс «Теледроид». Его разработали для выполнения потенциально опасных операций на внешней поверхности МКС, чтобы снизить риски для космонавтов во время выходов в открытый космос.

Помимо робота, грузовик привёз топливо для дозаправки станции, питьевую воду, кислород, продукты питания, медикаменты, санитарное оборудование и материалы для научных исследований. Общая масса доставленного груза превышает 2,4 тонны.

«Теледроид» представляет собой антропоморфный манипулятор с двумя руками. Он сможет повторять движения космонавта, управляющего им с помощью специального экзоскелета, а также выполнять отдельные задачи в автоматическом режиме. Разработчики предусмотрели возможность работы с обычными инструментами, которые используют на станции.

Сначала робот пройдёт испытания внутри МКС, после чего его планируют установить на внешней поверхности российского лабораторного модуля «Наука». Эксперимент позволит проверить возможности применения робототехники при обслуживании станции и выполнении работ в открытом космосе.

Ранее Life.ru сообщал о запуске с космодрома Плесецк ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны. Военное ведомство тогда подтвердило успешный вывод аппарата на расчётную орбиту, однако не раскрыло его назначение и технические характеристики.