Если после 45 лет женщина стала быстрее уставать и задыхаться при привычной нагрузке, стоит проверить сердце, уверена кардиолог Юлия Провоторова. По её словам, во время менопаузы снижается уровень эстрогенов, которые помогают сосудам сохранять эластичность. Риск сердечно-сосудистых заболеваний в этот период растёт, а их первые признаки легко принять за проявления менопаузы.

«Одно дело — чувствовать себя разбитой после тяжёлого рабочего дня. Другое — замечать, что привычная прогулка или подъём по лестнице теперь даются с трудом, приходится останавливаться, чтобы отдышаться», — пояснила врач в беседе с газетой «Известия».

Регулярные скачки давления стоит обсудить с врачом. Обратить внимание нужно и на ночные приступы, когда бросает в жар и пот, сердце начинает биться чаще и нарастает тревога. Так могут проявляться и приливы, и нарушения сердечного ритма. Если во время приступа появляется необычная боль, сильно кружится голова или кажется, что вот-вот потеряешь сознание, нужно вызвать скорую.

Ещё один повод обратить внимание на здоровье — увеличение объёма талии. В период менопаузы жир может накапливаться вокруг внутренних органов, а его избыток связан с риском гипертонии и диабета. Уже после 40 лет важно регулярно проверять уровень холестерина и других жиров в крови.