Ломота в нижней челюсти иногда оказывается признаком стенокардии. С эти недугом люди порой идут к стоматологу, однако лечение зубов не приносит облегчения, рассказал кардиолог Антон Вахляев. По его словам, при ишемической болезни сердца, в том числе при инфаркте, боль в груди может отсутствовать.

Зато будет ныть левая рука или покалывать в верхней части живота. Усталость легко списать на недосып. Однако если по утрам отекает лицо, привычная нагрузка вызывает одышку, это может быть маркером гипертонии и сердечной недостаточности. При повышенном давлении также могут пульсировать виски и болеть затылок.

Чтобы выявить гипертонию, важно регулярно измерять давление. Тем, у кого в семье были инфаркты или инсульты, специалист посоветовал после 30 лет следить за уровнем общего холестерина. Если показатель повышен, стоит записаться к кардиологу.

«Нужно проходить регулярное обследование, а также знать, какие заболевания характерны для семьи, так как они актуальны и для вас», — заключил собеседник «Ленты.ру».