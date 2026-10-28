Прокуратура проконтролирует помощь жителям Новомосковска после налёта дронов ВСУ

Прокуратура Тульской области взяла под контроль защиту прав жителей Новомосковска и предоставление необходимой помощи после массированного налёта беспилотников. В результате атаки повреждения получили жилые здания и промышленная инфраструктура. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Под ударом оказались многоквартирные дома, частные владения и объекты, расположенные в прилегающей промзоне. Специалисты продолжают устанавливать масштабы разрушений и оценивать последствия произошедшего.

Для оперативного решения возникающих проблем организовано взаимодействие прокуратуры с другими ведомствами. Особое внимание уделяется соблюдению законных интересов пострадавших граждан и обеспечению их необходимой поддержкой.

На место происшествия направилась исполняющая обязанности прокурора Новомосковска Елена Бушина. Кроме того, в областном надзорном органе заработала специальная горячая линия, куда местные жители могут обратиться с жалобами и получить юридическую консультацию.