Прокуратура проконтролирует помощь жителям Новомосковска после налёта дронов ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Прокуратура Тульской области взяла под контроль защиту прав жителей Новомосковска и предоставление необходимой помощи после массированного налёта беспилотников. В результате атаки повреждения получили жилые здания и промышленная инфраструктура. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Под ударом оказались многоквартирные дома, частные владения и объекты, расположенные в прилегающей промзоне. Специалисты продолжают устанавливать масштабы разрушений и оценивать последствия произошедшего.
Для оперативного решения возникающих проблем организовано взаимодействие прокуратуры с другими ведомствами. Особое внимание уделяется соблюдению законных интересов пострадавших граждан и обеспечению их необходимой поддержкой.
На место происшествия направилась исполняющая обязанности прокурора Новомосковска Елена Бушина. Кроме того, в областном надзорном органе заработала специальная горячая линия, куда местные жители могут обратиться с жалобами и получить юридическую консультацию.
Позднее губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что при атаке пострадал один человек. Его доставили в Новомосковскую городскую больницу. Всего над регионом уничтожили 64 украинских беспилотника.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении частных домов после массированной атаки 70 беспилотников на Тульскую область. Тогда последствия налёта зафиксировали в Туле и Заокском районе. По информации местных властей, обошлось без пострадавших. В Новомосковске был открыт пункт временного размещения.