Пропавшая в столице 30-летняя девушка могла совершить самоубийство

Пропавшая в Москве 30-летняя Елизавета Садагова могла покончить с собой. Такую предварительную версию озвучил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Елизавету разыскивают с 21 октября. Как ранее сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», заявка на её поиск поступила на следующий день после исчезновения.

Девушка перестала выходить на связь после вечерней тренировки. Ранее Life.ru рассказывал, что Елизавета направлялась домой через парк «Берёзовая роща». Позднее её телефон несколько раз появлялся в сети, однако дозвониться до москвички не удалось.

К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы «ЛизаАлерт». Они изучали записи камер видеонаблюдения, восстанавливали предполагаемый маршрут девушки и проверяли медицинские учреждения.

Накануне Life.ru сообщал, что поиски девушки продолжились в акватории Москвы-реки. По информации телеграм-канала Baza, к работам привлекли водолазов. Спасатели обследовали участок реки, однако подтверждений обнаружения пропавшей тогда не поступало.