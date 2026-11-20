Катерина Шпица стала реже сниматься и появляться на публике после рождения второго ребёнка. О новых приоритетах актриса рассказала Кино Mail на премии «Событие года».

«Я очень много работала, когда родился первый сын. В этот раз я хотела, чтобы было иначе. Поэтому я даже очень редко выхожу в свет», — призналась артистка.

На 15-ю церемонию вручения премии журнала «КиноРепортёр» 41-летняя Шпица приехала с супругом Русланом Пановым. Вместе с ними был и пятимесячный Богдан, которого актриса предпочла не выводить на красную дорожку. На мероприятии она провела всего около получаса, хотя назвала его одним из любимых.

Теперь звезда сериала «Казанова» гораздо внимательнее относится к предложениям о новых ролях. Если проект вызывает сомнения и решение об участии даётся слишком тяжело, артистка предпочитает проводить время с ребёнком.

«Для меня приоритет — малыш. Поэтому я не то чтобы с лёгкостью отказываюсь, я просто выбираю сына», — объяснила Шпица.

В мае 2026 года актриса стала мамой во второй раз. У неё и Руслана Панова родился Богдан. От первого брака с каскадёром Константином Адаевым у артистки также есть 14-летний сын Герман.