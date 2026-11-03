«Протест через холодильник»: В РФ назвали хакеров инструментом социального бунта в Европе
Эксперт Самонкин: Кибератаки на холодильники в ЕС могли устроить местные хакеры
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Холодильники, умные дома и магазины в Европе становятся целью кибератак. За ними могут стоять не только хакерские группы, но и местные жители, недовольные социальной политикой. Такую версию высказал политолог Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, на фоне экономического спада и неопределённости люди требуют от властей решать внутренние проблемы. Но новостная повестка занята внешней политикой — Украиной и русофобией.
Тогда протест уходит в цифровую плоскость. Взломщики подключаются к магазинам, умным домам, холодильникам и предприятиям, чтобы вывести их из строя. Это не просто хулиганство, а попытка привлечь внимание.
«...попытка вернуть Европу на внутренние социальные рельсы», — приводит издание слова эксперта. Он также назвал это одним из элементов протестных настроений: когда выйти на улицу невозможно, остаются информационные диверсии.
Для евробюрократии это большая проблема. Атаки бьют по продовольственной безопасности и доверию к бытовой технике. Но главное — они показывают, что социальное недовольство никуда не делось.
Хакеры атаковали холодильное оборудование супермаркетов сразу в семи странах Европы, вынудив магазины выбрасывать испорченные продукты. Злоумышленники дистанционно повышали температуру в морозильных камерах. Сбои произошли в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Эксперты считают, что злоумышленники получали удалённый доступ к системам управления холодильниками и запускали режим разморозки, из-за чего температура внутри оборудования резко повышалась. Аналогичная атака произошла в октябре во Франции, где пострадали сотни торговых точек, а убытки от испорченной продукции составили миллионы евро.