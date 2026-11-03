Холодильники, умные дома и магазины в Европе становятся целью кибератак. За ними могут стоять не только хакерские группы, но и местные жители, недовольные социальной политикой. Такую версию высказал политолог Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, на фоне экономического спада и неопределённости люди требуют от властей решать внутренние проблемы. Но новостная повестка занята внешней политикой — Украиной и русофобией.

Тогда протест уходит в цифровую плоскость. Взломщики подключаются к магазинам, умным домам, холодильникам и предприятиям, чтобы вывести их из строя. Это не просто хулиганство, а попытка привлечь внимание.

«...попытка вернуть Европу на внутренние социальные рельсы», — приводит издание слова эксперта. Он также назвал это одним из элементов протестных настроений: когда выйти на улицу невозможно, остаются информационные диверсии.

Для евробюрократии это большая проблема. Атаки бьют по продовольственной безопасности и доверию к бытовой технике. Но главное — они показывают, что социальное недовольство никуда не делось.