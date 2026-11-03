Взлом холодильного оборудования в шведских супермаркетах привёл к порче продуктов на сотни тысяч крон. В одном из магазинов сети ICA стоимость выброшенных товаров может достичь 1 млн шведских крон (около 90 тыс. евро или 8,23 млн рублей). Об этом сообщил телеканал SVT.

Наибольшие потери понёс магазин ICA Kvantum в городе Шёбу на юге страны. После вмешательства злоумышленников в работу систем охлаждения температура в холодильниках и морозильных камерах резко повысилась. Сохранить запасы продуктов не удалось, поэтому торговую точку пришлось временно закрыть, а испорченные товары — утилизировать.

Управляющий магазином Рикард Нильссон оценил стоимость потерянной продукции в сумму до 1 млн крон. Речь идёт о предварительном подсчёте ущерба одной торговой точки, а не всей сети ICA. Проблемы возникли и в других магазинах. В частности, на острове Эланд температура в морозильной камере одного из супермаркетов ICA достигла +55 °C. Аналогичные сбои зафиксировали в нескольких регионах Швеции, а также в магазинах Coop.

Кибератака затронула системы управления холодильным оборудованием. Изменение температурных настроек привело к тому, что продукты, которые должны храниться при низких температурах, оказались непригодны для продажи. Шведские специалисты по кибербезопасности подключились к расследованию инцидента.

Напомним, хакеры атаковали холодильное оборудование супермаркетов сразу в семи странах Европы, вынудив магазины выбрасывать испорченные продукты. Злоумышленники дистанционно повышали температуру в морозильных камерах. Сбои произошли в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. По данным специалистов, злоумышленники получали удалённый доступ к системам управления холодильниками и запускали режим разморозки, из-за чего температура внутри оборудования резко повышалась. Аналогичная атака произошла в октябре во Франции, где пострадали сотни торговых точек, а убытки от испорченной продукции составили миллионы евро.