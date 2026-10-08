Провал атаки ВСУ: Военный эксперт раскрыл, что изменило баланс сил в воздухе

Массированная атака Украины с применением беспилотников и крылатых ракет показала изменение баланса в воздушном противостоянии, считает военный обозреватель Влад Шлепченко. В комментарии «Царьграду» он связал низкую результативность налёта с российскими ударами по местам хранения дронов и изменением тактики ВСУ.

За сутки российские средства ПВО сбили 1750 беспилотников самолётного типа и 17 крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, были уничтожены две управляемые авиабомбы и один реактивный снаряд HIMARS.

Шлепченко считает одним из факторов сокращения эффективности украинских атак систематическое поражение мест хранения беспилотников и маршрутов их доставки. По его оценке, уничтожение таких объектов уменьшает количество аппаратов, которые Киев способен единовременно задействовать для ударов.

При этом эксперт отметил, что ВСУ всё ещё способны накапливать значительное число дронов для массированных налётов. Поэтому, по его мнению, результат последних атак нельзя объяснить только уничтожением складских запасов.

Обозреватель связывает происходящее и с изменением приоритетов украинской стороны. По его версии, часть беспилотников теперь приходится направлять на атаки российских площадок запуска БПЛА вместо ударов по промышленным объектам в глубине страны.

«В военном деле это называется борьба за инициативу. И на данном этапе есть основания говорить, что русская армия эту схватку выиграла», — заявил Шлепченко.