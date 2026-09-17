«Прям слов нет»: Вяльбе рассказала, каким запомнила Сергея Чепикова

«Прям слов нет, это такая утрата. Мы же вместе в команде были. Очень хороший человек был, всегда позитивный. А еще пел так красиво! В спорте и в жизни — настоящий трудяга… Мои глубочайшие соболезнования», — сказала Вяльбе.

Сергей Чепиков — советский и российский биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону. Он выиграл золото Олимпиады 1988 года в Калгари в эстафете и Игр 1994 года в Лиллехаммере в спринте, а всего завоевал шесть олимпийских медалей — две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Чепиков дважды становился обладателем Кубка мира по биатлону — в сезонах 1989/90 и 1990/91, а на Олимпиаде 1994 года был знаменосцем сборной России. В 1990-х спортсмен перешёл в лыжные гонки, позднее вернулся в биатлон и завершил карьеру в 2007 году. После ухода из спорта работал тренером и функционером, а затем занялся политикой: с 2016 года был депутатом Госдумы от Свердловской области.