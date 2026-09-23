Психиатр счёл бессмысленными попытки родителей скрыть аутизм ребёнка от школы

Психиатр Владимир Менделевич усомнился в сообщениях, мол родители массово скрывают аутизм у детей от школ. По его словам, многие семьи, напротив, стремятся получить диагноз, позволяющий рассчитывать на социальную поддержку.

Поводом для обсуждения стала публикация в СМИ, согласно которому, некоторые родители не подтверждают особенности развития ребёнка официально, опасаясь, что диагноз ограничит его возможности в будущем.

Эксперт рассказал, что в психиатрии и неврологии сталкиваются и с противоположной ситуацией: взрослые добиваются обследования, чтобы получить помощь. Отказ сообщать о диагнозе сам по себе не устраняет трудностей, с которыми ребёнок сталкивается при общении.

При этом проявления расстройств аутистического спектра существенно различаются. У одних детей сохраняются высокие интеллектуальные способности и хорошие результаты в учёбе, другим требуется значительно больше поддержки. Сам по себе аутизм не означает нарушения интеллекта, заключил собеседник НСН.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказывала, как в России организуют помощь детям с аутизмом и их семьям. Она отмечала, что поддержка необходима и самим родителям, которым бывает трудно принять диагноз.