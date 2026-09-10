«Психологический момент»: Риелтор раскрыл сроки оживления рынка недвижимости

Рынок купли-продажи жилья после осеннего спада снова оживится в начале декабря, рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его прогнозу, сентябрь останется относительно активным, а в октябре и ноябре число сделок сократится.

Рост спроса в конце года происходит практически независимо от общей ситуации на рынке. Многие продавцы и покупатели стараются до Нового года закрыть личные вопросы, связанные с жильём, поэтому количество сделок традиционно увеличивается.

«Продавцы хотят успеть продать, а покупатели — купить. Это такой психологический момент», — заявил собеседник URA.ru.

Покупка недвижимости для большинства россиян остаётся редким и важным событием: к ипотечным продуктам люди в среднем обращаются лишь один-два раза за жизнь. Поэтому сезонная активность зависит не только от экономических факторов, но и от желания завершить крупную сделку до конца года, заключил специалист.

К слову, вторичное жильё в Москве может подорожать на 5–7% к концу года. Эксперты связывают это с ростом интереса к готовым квартирам и нехваткой наиболее привлекательных предложений.