«Птицы» выжигают дорогу пехоте: ВС РФ приближаются к украинскому «поясу крепостей»
Военкор Коц: Дроны расчищают ВС РФ путь к украинскому «поясу крепостей»
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Расчёты российских беспилотников наносят удары по позициям ВСУ на подступах к Дружковке, расчищая путь для продвижения пехоты. О работе операторов БПЛА 35-й бригады группировки войск «Центр» рассказал военкор kp.ru Александр Коц.
Журналист побывал на позициях батальона беспилотных систем. По его словам, сапёр с позывным Ерик готовит дроны и устанавливает боеприпасы, после чего оператор Максим Кинрайх управляет аппаратом из укрытия через FPV-очки.
Коц отмечает, что именно работа беспилотников во многом определяет скорость продвижения на этом участке. Перед движением пехоты операторы должны обнаружить и поразить позиции противника в лесополосах и других укрытиях.
За последнюю неделю, по данным военкора, российские войска взяли под контроль Черняков, Широкий, Шевченково, Ольховатку, Малую Волчью, Золотой Колодезь и Веролюбовку. Продвижение идёт в направлении Дружковки, Краматорска и Славянска, которые Коц называет украинским «поясом крепостей».
Военкор при этом предостерёг от переноса нынешних темпов продвижения непосредственно на бои за крупные города. По его словам, многоэтажная застройка замедляет наступление, а позиции на подступах необходимо предварительно выявлять и подавлять с воздуха.
«И задаёт эту скорость не карта. Её задают расчёты в посадках, дрон, моток скотча и стяжка на боеприпасе», — подчеркнул Коц.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжают продвижение на подступах к Дружковке. 19 сентября группировка «Центр» заняла Золотой Колодезь у трассы между Дружковкой и Добропольем, а группировка «Юг» продвигается к городу с южного и юго-восточного направлений.
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