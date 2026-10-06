Пугают долгами и блокировкой счетов: Как распознать налоговых мошенников

Сообщения о налоговых долгах следует проверять через официальный сайт ФНС или «Госуслуги», предупредил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, спешка, угрозы блокировки счетов и требования передать банковские данные могут указывать на мошенников.

Аферисты рассылают поддельные уведомления о задолженности или ошибках в расчётах. Человека пугают приставами и убеждают срочно открыть ссылку, назвать реквизиты карты либо перевести деньги на якобы безопасный счёт, пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Он посоветовал самостоятельно заходить в личный кабинет налогоплательщика и сверять начисления. Если остаются вопросы — обращаться в инспекцию через официальные каналы. Передавать собеседникам пароли, CVC и коды из СМС или платить по реквизитам из сомнительных сообщений нельзя.

Ранее стало известно о поддельных письмах от госведомств с QR-кодами. Под предлогом оплаты получения документов мошенники перенаправляют жертв на фальшивые платёжные страницы и выманивают данные карт. За сентябрь специалисты заблокировали более 800 таких сообщений.