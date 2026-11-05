«Пухососы» уже убирают улицы Москвы
Глава Моспрома заявил, что в столице уже есть «пухососы»
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Электрическую уборочную машину московского завода инновационной спецтехники (ЗИС) можно приспособить для сбора тополиного пуха. Такую возможность допустил в беседе с журналистами руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, назвав машину для уборки улиц «пухососом».
«Можно сказать, что у нас есть самый передовой «пухосос», который в том числе и уборщик улиц — это коммунальная уборочная техника на базе резидента особой экономической зоны ЗИС», — объяснил Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Название «пухосос» разошлось по соцсетям после ролика, в котором компактные синие роботы собирают тополиный пух. Авторы сняли улицу на Патриарших прудах и добавили в кадр вымышленные машины.
Life.ru узнал, как команда Романа Зарипова создала ролик с «пухососами». По словам разработчика, авторы перебрали десятки вариантов внешнего вида робота, прежде чем выбрали модель для видео. Многие россияне тогда поверили в существование «пухососов». Позже министр транспорта России Андрей Никитин допустил, что подобные агрегаты можно действительно создать и внедрить для уборки улиц от пуха.
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