Электрическую уборочную машину московского завода инновационной спецтехники (ЗИС) можно приспособить для сбора тополиного пуха. Такую возможность допустил в беседе с журналистами руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, назвав машину для уборки улиц «пухососом».

«Можно сказать, что у нас есть самый передовой «пухосос», который в том числе и уборщик улиц — это коммунальная уборочная техника на базе резидента особой экономической зоны ЗИС», — объяснил Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Название «пухосос» разошлось по соцсетям после ролика, в котором компактные синие роботы собирают тополиный пух. Авторы сняли улицу на Патриарших прудах и добавили в кадр вымышленные машины.