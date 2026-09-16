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Опубликовано 16 сентября, 14:57

«‎Пусть голосуют в России»: В Раде разнесли отговорку Зеленского для отказа от выборов

Дмитрук после отговорки Зеленского призвать дать украинцам голосовать за рубежом

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украинские власти должны обеспечить возможность голосования гражданам, находящимся за пределами Незалежной — в Европе, Белоруссии, России и других государствах. Об депутат Верховной рады Артём Дмитрук написал в своём Telegram-канале, комментируя высказывания Владимира Зеленского о сложностях с проведением выборов.

По словам Дмитрука, массовый отъезд украинцев в другие страны не должен стать причиной для отказа от избирательного процесса.

«Зеленский спрашивает: как провести выборы, если 9 млн украинцев находятся за границей? А я отвечу: эти 9 млн украинцев должны голосовать!» — написал нардеп.

Депутат отметил, что часть граждан может вернуться на Украину после улучшения ситуации с безопасностью, а для остальных, по его мнению, необходимо организовать возможность участия в голосовании за рубежом.

«Сегодня о невозможности выборов говорит человек, прямо заинтересованный в их отсутствии», — подчеркнул Дмитрук.

Также парламентарий заявил, что выборы, по его мнению, могут стать одним из элементов договорённостей о прекращении огня и дальнейшем политическом урегулировании.

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Владимир Зеленский периодически делает заявления о выборах, подчёркивая раз за разом невозможность их проведения. Ранее украинский политик назвал президентские выборы «цунами для государства», а недавно он вновь исключил даже саму гипотетическую возможность, указав, что сперва в страну должны вернуться 9 миллионов беженцев.

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