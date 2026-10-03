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Опубликовано 3 октября, 12:41

«Пусть изучает»: В Крыму посоветовали президенту Австрии открыть глобус после слов о России

Константинов посоветовал президенту Австрии купить глобус после слов о России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал президенту Австрии Александру Ван дер Беллену купить глобус после его высказываний в адрес России. Своё мнение политик высказал в комментарии РИА «Новости».

Константинов заявил, что австрийскому президенту стоит уделить время изучению географии. По его словам, это позволило бы лучше разобраться в вопросах, связанных с Россией.

«Хорошо бы купить австрийскому президенту глобус — пусть изучает. Времени у него много: реальной политикой в Австрии занимается канцлер, а президент — что-то вроде архитектурного излишества», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента также обвинил Ван дер Беллена в исторической и географической безграмотности. По его словам, подобные высказывания наносят ущерб репутации самой Австрии.

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Напомним, во время выступления во дворце Хофбург Ван дер Беллен назвал Россию «карликом, который ведёт себя как гигант». Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предложил австрийскому лидеру задуматься, как тот охарактеризовал бы собственную страну, назвав Россию «карликом, который ведёт себя как гигант». Позже на высказывание отреагировало российское посольство в Австрии. Дипломаты процитировали басню Ивана Крылова «Слон и Моська», посоветовав Ван дер Беллену обратить внимание на известную фразу о лающей собаке и слоне.

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Дарья Денисова
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