«Пусть изучает»: В Крыму посоветовали президенту Австрии открыть глобус после слов о России

Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал президенту Австрии Александру Ван дер Беллену купить глобус после его высказываний в адрес России. Своё мнение политик высказал в комментарии РИА «Новости».

Константинов заявил, что австрийскому президенту стоит уделить время изучению географии. По его словам, это позволило бы лучше разобраться в вопросах, связанных с Россией.

«Хорошо бы купить австрийскому президенту глобус — пусть изучает. Времени у него много: реальной политикой в Австрии занимается канцлер, а президент — что-то вроде архитектурного излишества», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента также обвинил Ван дер Беллена в исторической и географической безграмотности. По его словам, подобные высказывания наносят ущерб репутации самой Австрии.