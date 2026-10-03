«Пусть изучает»: В Крыму посоветовали президенту Австрии открыть глобус после слов о России
Константинов посоветовал президенту Австрии купить глобус после слов о России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал президенту Австрии Александру Ван дер Беллену купить глобус после его высказываний в адрес России. Своё мнение политик высказал в комментарии РИА «Новости».
Константинов заявил, что австрийскому президенту стоит уделить время изучению географии. По его словам, это позволило бы лучше разобраться в вопросах, связанных с Россией.
«Хорошо бы купить австрийскому президенту глобус — пусть изучает. Времени у него много: реальной политикой в Австрии занимается канцлер, а президент — что-то вроде архитектурного излишества», — сказал Константинов.
Глава крымского парламента также обвинил Ван дер Беллена в исторической и географической безграмотности. По его словам, подобные высказывания наносят ущерб репутации самой Австрии.
Напомним, во время выступления во дворце Хофбург Ван дер Беллен назвал Россию «карликом, который ведёт себя как гигант». Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предложил австрийскому лидеру задуматься, как тот охарактеризовал бы собственную страну, назвав Россию «карликом, который ведёт себя как гигант». Позже на высказывание отреагировало российское посольство в Австрии. Дипломаты процитировали басню Ивана Крылова «Слон и Моська», посоветовав Ван дер Беллену обратить внимание на известную фразу о лающей собаке и слоне.
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