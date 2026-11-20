Называя лидера РФ Владимира Путина другом, Дональд Трамп не обязательно демонстрирует готовность к политическому союзу с Россией. Американский президент может выражать личное расположение к собеседнику, даже если между странами сохраняются серьёзные разногласия. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Парламентарий призвала не придавать одному слову чрезмерного значения. По её мнению, Трамп и раньше использовал подобные обращения в адрес российского лидера, а в американской политической культуре дружелюбный тон не обязательно означает согласие по всем вопросам.

«Трамп всегда так говорил. А почему он не должен этого говорить? Этот друг ему ещё ничего не сделал, по большому счёту. Пока Америка нам много чего плохого сделала, а не мы Америке. Он может человека назвать другом, даже если не согласен, может быть, с его политикой. В Америке так принято — уважительно относиться к собеседнику и даже в таком контексте называть его другом», — пояснила Журова.

Она также прокомментировала недовольство европейских политиков тёплым отношением американского президента к Путину. По словам депутата, в Европе и США существуют разные дипломатические традиции, поэтому подобные жесты могут восприниматься по-разному.

«У Европы свои традиции, у Америки свои. Пусть возмущаются», — отметила парламентарий.

Отдельно Журова высказалась об отсутствии представителей Евросоюза на встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Она напомнила, что переговоры проходили на полях саммита АТЭС, участниками которого являются экономики Азиатско-Тихоокеанского региона.