«Пусть возмущаются»: В Госдуме ответили европейцам на реакцию из-за слов Трампа о Путине
Депутат Журова призвала не искать политический смысл в словах Трампа о Путине
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Называя лидера РФ Владимира Путина другом, Дональд Трамп не обязательно демонстрирует готовность к политическому союзу с Россией. Американский президент может выражать личное расположение к собеседнику, даже если между странами сохраняются серьёзные разногласия. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
Парламентарий призвала не придавать одному слову чрезмерного значения. По её мнению, Трамп и раньше использовал подобные обращения в адрес российского лидера, а в американской политической культуре дружелюбный тон не обязательно означает согласие по всем вопросам.
«Трамп всегда так говорил. А почему он не должен этого говорить? Этот друг ему ещё ничего не сделал, по большому счёту. Пока Америка нам много чего плохого сделала, а не мы Америке. Он может человека назвать другом, даже если не согласен, может быть, с его политикой. В Америке так принято — уважительно относиться к собеседнику и даже в таком контексте называть его другом», — пояснила Журова.
Она также прокомментировала недовольство европейских политиков тёплым отношением американского президента к Путину. По словам депутата, в Европе и США существуют разные дипломатические традиции, поэтому подобные жесты могут восприниматься по-разному.
«У Европы свои традиции, у Америки свои. Пусть возмущаются», — отметила парламентарий.
Отдельно Журова высказалась об отсутствии представителей Евросоюза на встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Она напомнила, что переговоры проходили на полях саммита АТЭС, участниками которого являются экономики Азиатско-Тихоокеанского региона.
Таким образом, Журова считает, что европейским политикам не стоит воспринимать дружеское обращение Трампа как свидетельство изменения всей американской внешней политики или как признак договорённостей за спиной ЕС.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим другом и заявил об отличных отношениях с российским президентом. Американский лидер также выразил надежду, что их переговоры станут началом позитивных изменений. Тем временем Владимир Зеленский не смог вспомнить, называл ли его президент США своим другом.